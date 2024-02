Rojst Millenium - recenzja serialu. Binge watching po polsku

Mało jest seriali, które wraz z kolejnymi sezonami potrafią zachwycić coraz bardziej, ale Rojst z pewnością do nich należy. To wciąż świetny kryminał.

Ale to oczywiście nie wszyscy aktorzy, którzy zagrali w Rojst Millenium. Jedna z istotnych ról przypadła w udziale Wandzie Marzec (to prywatnie córka Magdaleny Różdzki), która tutaj wcieli się w córkę Piotra Zarzyckiego. Redaktor po wydarzeniach z Rojst ‘97 próbuje niejako na nowo ułożyć sobie życie. Tymczasem we wspomnianym już Hotelu Centrum dochodzi do brutalnego morderstwa. Kto za tym wszystkim stoi i o co tu tak naprawdę chodzi, przekonamy się dopiero po całym seansie.

Dwa lata później, ale i dużo wcześniej

Akcja trzeciej i najprawdopodobniej niestety ostatniej części serialu Rojst, czyli Rojst Millenium, rozgrywa się przede wszystkim w 1999 roku, dwa lata po pamiętnej powodzi. Niemniej poszczególne wydarzenia, które mają ogromny wpływ na przebieg głównej historii i to, jak odbierzemy poszczególnych bohaterów, zabierają nas także do całkiem już odległej przeszłości, a konkretniej lat 60. ubiegłego stulecia.

Scenografia przez wielkie S!

Rojst Millenium rozpoczyna się dość powoli, sukcesywnie wprowadzając nas w klimat końcówki lat 90. poprzedniego wieku za sprawą fenomenalnie zrealizowanej scenografii. Już w pierwszym Rojście i Rojście ‘97 udowodniono, że w tym aspekcie ekipa odpowiedzialna za miejsca, w których rozgrywają się poszczególne sceny, nie ma sobie równych. Na ulicach widzimy charakterystyczne dla tamtego okresu witryny sklepowe, obok nich zaparkowane pojazdy, na najwyższe uznanie zasługują także stroje aktorów czy nawet dobór przedmiotów umiejscowionych w poszczególnych lokacjach.

Tak, nowego Rojsta można oglądać nie tylko po to, by odkryć kolejne niuanse fabularne. To świetna wycieczka w przeszłość. Tym bardziej, że nie brakuje tu świetnie dobranych utworów muzycznych, które idealnie komponują się z tym, co widzimy na ekranie. Za sprawą Rojst Millenium okazało się, że - bądź co bądź kapitalnie zrealizowany - cover Moniki Brodki z pierwszego Rojsta pod tytułem Wszystko czego dziś chcę, był jedynie preludium do tego, co zaproponowano w temacie soundtracku w Rojst Millenium.

Foto: Robert Pałka

Rojst Millenium to serial, który wciąga bez reszty

Tempo akcji nie jest wysokie, można powiedzieć, że sam wstęp okazuje się dość ślamazarny, ale scenarzyści umiejętnie odsłaniają przed widzem kolejne karty historii, zatrzymując go przed ekranem na prawie sześć godzin. Tyle bowiem musimy poświęcić, by poznać tę wielowątkową, intrygującą opowieść, która w wielu miejscach potrafi naprawdę zaskoczyć.