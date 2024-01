Rodzina Soprano wkracza na Tik Toka. HBO w ciekawy sposób świętuje 25. urodziny serialu

Uwielbiany przez widzów serial i były przebój HBO ma okazję dotrzeć do mas i młodego pokolenia. Odcinki będą skracane na potrzeby emisji na Tik Toku.

Jeśli nigdy nie oglądaliście Rodziny Soprano, albo macie ochotę na szybką powtórkę to jest doskonała okazja, bo serial trafia na Tik Toka. To niemożliwe, powiecie? Na pewno trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych. HBO wpadło na nietypowy pomysł i dzięki niemu każdy odcinek zostanie skrócony do niemal niemożliwego wymiaru.