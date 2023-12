Ród smoka z pierwszym zwiastunem 2. sezonu. Najlepszy serial fantasy znów w wysokiej formie?

CCXP w Brazylii dopiero się rozkręca. Na imprezie swój panel otrzymał Ród smoka, czyli jeden z największych hitów HBO ostatnich lat. Produkcja doczeka się w przyszłym roku drugiego sezonu, do którego właśnie pojawił się pierwszy zwiastun. Materiał prezentuje wszystko to, za co fani poprzednich odcinków pokochali prequel Gry o Tron. Nie brakuje więc smoków, wielkich scen batalistycznych, a także kolejnych intryg, które zmienią układ sił w Królewskiej Przystani i całym Westeros. Zwiastun drugiego sezonu Rodu smoka zobaczycie poniżej.