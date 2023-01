Robert Lewandowski zapowiada grę Sports: Renovations

Goat Gamez to studio założone przez Roberta Lewandowskiego i Movie Games. Twórcy zapowiedzieli swoją najnowszą produkcję zatytułowaną Sports: Renovations. W ręce graczy oddano pierwszy trailer, zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Sports: Renovations to gra współtworzona przez Roberta Lewandowskiego

Jak sugeruje sam tytuł Sports: Renovations to symulator, w którym będziemy odpowiedzialni za renowację podupadających obiektów sportowych. Wszystko po to, by przywrócić im dawną chwałę. W trakcie zabawy gracz będzie odpowiedzialny za wszystkie rzeczy związane z remontem. Czeka nas więc sprzątanie, malowanie, odnawianie, projektowanie, dekorowanie itp.



„Gracz dowie się, jak takie obiekty powstają i będzie miał okazję zmontować na przykład ring, ścianę do wspinaczki czy murawę, a także pomalować lód na stadionie do hokeja. Za każde wykonane zlecenie gracz otrzyma “pamiątkę”, swoiste trofeum, które będzie mógł umieścić w specjalnym pomieszczeniu w swojej siedzibie. Siedzibę również będzie można rozwijać, co pozwoli odblokować nowe korzyści, a nawet misje poboczne” – czytamy w opisie gry.



Goat Gamez zapowiedziało, że Sports: Renovations ukaże się na rynku w 2023 roku, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC. Wiemy, że Polacy kochają symulatory. Myślicie, że gra współtworzona przez Roberta Lewandowskiego ma szansę namieszać na rynku? Sprawdzicie ten tytuł?