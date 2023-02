Robert Downey Jr. dołączy do Szybkich i wściekłych? Tego chce Vin Diesel

Szybcy i wściekli 10 doczekali się pierwszego zwiastuna, który zapowiada wielkie widowisko debiutujące już w maju. Vin Diesel jednak nie byłby sobą, gdyby nie popełnił żadnej gafy i podczas imprezy z okazji debiutu zwiastuna w rozmowie z dziennikarzem Variety porównał swoją serię do Władcy Pierścieni. Aktor ma również ambitne plany na ostatnią, jedenastą część cyklu i pragnie zaprosić do udziału w filmie Roberta Downeya Jr.

Vin Diesel marzy o Robercie Downeyu Jr. w Szybkich i wściekłych 11

W dziesiątej odsłonie nie brakuje wielu gwiazd, w tym Charlize Theron, Jasona Momoy, czy Brie Larson i Johna Ceny, ale dla Vina Diesela to wciąż za mało i chce włączyć do swojej rodziny aktora znanego z roli Iron Mana w filmach Marvela. Diesel przyznał, że to jego wymarzony casting i chciałby, aby aktor wcielił się w rolę zupełnego przeciwieństwa Doma Toretto.

Nie mówiąc wam zbyt wiele o tym, co wydarzy się w przyszłości, jest postać, która jest przeciwieństwem Doma, promująca sztuczną inteligencję i samochody bez kierowcy oraz filozofię, która idzie w parze z waszą wolnością. Jest ktoś, kto wierzy, że to przyszłość, i to jest w bezpośredniej sprzeczności z mentalnością Toretto.

Reżyserem Szybkich i wściekłych 10 został Louis Leterrier, po tym, jak z produkcji odszedł Justin Lin. Leterrier wcześniej stworzył takie filmy, jak Iluzja, Incredible Hulk oraz Starcie Tytanów. W obsadzie znaleźli się: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Charlize Theron, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Rita Moreno, oraz Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson, Gal Gadot i Cardi B.