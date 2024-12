Robert De Niro w pierwszym amerykańskim serialu. Dlatego Dzień zero od Netflixa jest taki wyjątkowy

Netflix podzielił się pierwszym zwiastunem serialu limitowanego Dzień zero, w którym główną rolę zagrał Robert De Niro. Dla aktora to szczególna produkcja i będzie to pierwszy amerykański serial fabularny, w którym miał okazję wystąpić. Wcześniej pojawił się w argentyńskim serialu Nic z 2023 roku. Do tej pory amerykańskiej publice znany był wyłącznie z filmów, zarówno tych kinowych, jak i streamingowych, a już wkrótce będziemy mogli ocenić, jak wypadł w serialowej roli. Zwiastun Dnia zero zobaczycie poniżej.

Dzień zero w pierwszym zwiastunie nowego serialu z Robertem De Niro

Robert De Niro wciela się w szanowanego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a Mullena, który jako szef Komisji Dnia Zero musi odnaleźć sprawców niszczycielskiego cyberataku, który spowodował chaos w całym kraju i tysiące ofiar śmiertelnych. W miarę jak szerzy się dezinformacja, a osobiste ambicje maklerów władzy w technologii, Wall Street i rządu zderzają się ze sobą, niezłomny w poszukiwaniu prawdy Mullen zmuszony jest do skonfrontowania się z własnymi mrocznymi sekretami, ryzykując jednocześnie wszystko, co jest dla niego cenne.