Robert De Niro w argentyńskiej komedii. Jest zwiastun serialu Nada

Manuel mieszka w Buenos Aires. Jest krytykiem kulinarnym i estetą, ale kompletnie nie radzi sobie z wyzwaniami codzienności. Przez dziesięć lat, jego sprawami zajmowała się partnerka, ale po jej śmierci wszystko się zmienia – a Manuel zaczyna odkrywać, że jest życiowym kaleką. Jednak wyjątkowe wydarzenie zmusza go do zmiany rutyny i zatrudnienia Antonii , niedoświadczonej młodej kobiety z małego miasteczka w Paragwaju, do pomocy w pracach domowych. W ten sposób Manuel doradza jej w niezliczonych aspektach swojego życia, od osobistych relacji i preferencji po sprawy kulinarne, a zderzenie kultur i pokoleń prowadzi do niezwykłych, sprzecznych i delikatnych sytuacji, które owocują znaczącą nauką dla obojga.

W trakcie tego procesu stary przyjaciel Manuela, Vincent (Robert De Niro), znany nowojorski pisarz, odwiedza jego dom. Przeżywają razem wiele przygód, w tym degustację potraw, czytanie, długie spacery i egzystencjalne rozmowy, a wszystko to na tle wspaniałego Buenos Aires.

Nada to serial stworzony przez argentyńskich filmowców Mariano Cohna (Artysta, 4×4, The Heartthrob, Limbo, Horario Estelar, The One in Charge) i Gastóna Duprata (Artysta, 4×4 , The Heartthrob, Limbo, Horario Estelar, The One in Charge). Autorami scenariusza serialu są także Mariano Cohn i Gastón Duprat oraz Emanuel Diez.