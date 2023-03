Road to Vostok na nowych fragmentach rozgrywki. Nocne zwiedzanie i nie tylko

Pod koniec września Road to Vostok – określane mianem „fińskiego STALKER-a” – doczekało się pierwszej wersji demonstracyjnej. Kilka dni temu na oficjalnym kanale gry na YouTube pojawił się natomiast nowy dziennik deweloperski wspomnianej produkcji. W materiale nie zabrakło oczywiście fragmentów rozgrywki, a także prezentacji kilku mechanik, nad którymi pracuje twórca.

Twórca Road to Vostok prezentuje nowe fragmenty rozgrywki z „fińskiego STALKER-a”

We wspomnianym wideo zobaczyć możemy m.in. nocne zwiedzanie mapy, w którego trakcie postać sterowana przez gracza korzysta z gogli noktowizyjnych. Podczas eksploracji dochodzi również do strzelaniny. Rzeczony fragment nie jest jednak jedyną atrakcją oferowaną przez najnowszy dziennik deweloperski Road to Vostok.



Twórca „fińskiego STALKER-a” zaprezentował bowiem m.in. również działanie kilku broni, a także helikopterów patrolowych sterowanych przez sztuczną inteligencję, które będą przekazywać lokalizację gracza znajdującym się w pobliżu strażnikom. Ponadto w ciągu najbliższego miesiąca wspomniane na początku wiadomości demo Road to Vostok ma doczekać się nowej wersji, dzięki której zainteresowani będą mogli zapoznać się z nowymi elementami.



Na koniec przypomnijmy, że Road to Vostok tworzy jeden człowiek, który jest byłym porucznikiem sił zbrojnych Finlandii. Produkcja powstaje obecnie wyłącznie z myślą o komputerach osobistych, ale niewykluczone, że w przyszłości trafi także na konsole. W pierwszej kolejności tytuł ma zadebiutować we wczesnym dostępie, ale premiera w Early Access odbędzie się najwcześniej w 2024 roku.