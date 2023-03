Rise of the Ronin zadebiutuje w 2024 roku. Prace nad grą trwają już od 7 lat

Już w ten piątek – 3 marca – na rynku zadebiutuje Wo Long: Fallen Dynasty. Team Ninja obecnie rozwija również Rise of the Ronin, które zostało zapowiedziane podczas wrześniowego State of Play. Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami wspomniana produkcja ma ukazać się w przyszłym roku. Okazuje się jednak, że prace nad tytułem trwają już od dobrych kilku lat.

Rise of the Ronin ukaże się w 2024 roku na PlayStation 5

W wywiadzie dla japońskiego magazynu Famitsu (dzięki PSU) poinformowano, że Rise of the Ronin powstaje już od około 7 lat. Za produkcję odpowiedzialne jest Team Ninja, które może liczyć na wsparcie ze strony japońskiego oddziału Sony XDEV. Nowe dzieło twórców serii NiOh wciąż nie posiada dokładnej daty premiery. Fumihiko Yasuda zapewnia jednak, że tytuł zadebiutuje na PlayStation 5 w 2024 roku.



To jednak nie koniec informacji, które powinny zainteresować miłośników Team Ninja. Podczas wspomnianego wywiadu ujawniono, że studio pracuje obecnie nad jeszcze jedną, niezapowiedzianą do tej pory produkcją. Deweloperzy zamierzają wydać tajemniczy tytuł w 2025 roku i liczą, że już niedługo będą mogli podzielić się z fanami pierwszymi szczegółami na temat swojego kolejnego projektu.