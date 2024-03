Rise of the Ronin z prezentacją trybu kooperacji. Zobaczcie 16-minutowy gameplay

W najnowszej produkcji Team Ninja gracze będą mogli skorzystać z pomocy dwóch znajomych.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun Rise of the Ronin. Zgodnie z zapowiedziami najnowsze action-RPG zadebiutuje na rynku już jutro. W sieci pojawił się tymczasem obszerny gameplay, który pozwala sprawdzić, jak we wspomnianej produkcji prezentuje się tryb kooperacji. Rise of the Ronin na rozgrywce. Gameplay pokazuje 3-osobowy tryb kooperacji Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Rise of the Ronin maksymalnie trzech graczy będzie mogło wspólnie stawić czoła wrogom. Udostępniony przez redakcję IGN gameplay pokazuje natomiast, jak wspomniany tryb współpracy prezentuje się w akcji. Materiał jest dość długi, ponieważ trwa nieco ponad 16 minut, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Warto dodać, że do rozgrywki online w Rise of the Ronin potrzebna jest aktywna subskrypcja PlayStation Plus. Najnowsza produkcja Team Ninja oferuje wyłącznie możliwość zabawy w kooperacji. Gracze nie będą mieli więc okazji stawić czoła innym użytkownikom.

Na koniec przypomnijmy, że Rise of the Ronin zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5 już 22 marca 2024 roku, czyli już jutro. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat najnowszej produkcji studia Team Ninja, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Rise of the Ronin - Brzydkie dziecko Assassin’s Creed i soulsów.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.