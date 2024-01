Nowy gameplay z gry Rise of the Ronin. Gratka dla fanów Ghost of Tsushima?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas pokazu State of Play zaprezentowano nieco dłuższy materiał z rozgrywki z gry Rise of the Ronin od studia Team Ninja. Deweloperzy postanowili dodać do niego swój komentarz i w ten sposób omówić najważniejsze elementy nadchodzącej produkcji.

State of Play – Rise of the Ronin na długim gameplayu

Gameplay trwa niecałe cztery minuty i pozwala lepiej przyjrzeć się między innymi systemowi walki oraz systemowi rozwoju umiejętności tytułowego ronina. Oprócz tego twórcy ujawnili co nieco na temat aktywności, które spotkamy podczas przemierzania świata Rise of the Ronin, a także na temat fabuły.