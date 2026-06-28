Ridley Scott stworzył genialne science fiction, które zostało zapomniane. Wszystko dlatego, że zostało anulowane przedwcześnie

Ten serial zasługiwał na jeszcze przynajmniej jeden sezon.

W ostatnich latach science fiction przeżywa na małym ekranie wyjątkowo dobry okres, ale nie każdy ambitny projekt otrzymał szansę, by w pełni rozwinąć skrzydła. Jednym z najbardziej bolesnych przykładów pozostaje serial Wychowane przez wilki, czyli produkcja HBO Max, przy której pracował Ridley Scott. Tytuł z 2020 roku doczekała się zaledwie dwóch sezonów, choć pod względem skali, pomysłów i klimatu miała potencjał, by stać się jednym z najważniejszych tytułów gatunku. Wychowane przez wilki – serial został skasowany po drugim sezonie Trudno nie zauważyć, że science fiction w streamingu ma się dziś naprawdę dobrze. Apple TV zbudowało mocny katalog dzięki takim produkcjom jak Severance, Silos, czy Fundacja. Netflix nadal rozwija swoje gatunkowe zaplecze za sprawą Black Mirror, uniwersum Stranger Things oraz Problemu trzech ciał, a Prime Video szykuje Blade Runner: 2099, czyli kolejny duży projekt osadzony w cyberpunkowej estetyce. Na tym tle HBO, mimo ogromnych sukcesów w fantasy, nie zawsze potrafiło znaleźć równie pewny grunt w świecie science fiction.

Stacja przez lata kojarzyła się przede wszystkim z monumentalnymi opowieściami fantasy, na czele z Grą o tron i jej spin-offami. W przypadku science fiction bywało jednak znacznie trudniej. Diuna: Proroctwo, czyli serialowy projekt osadzony w świecie Diuny, spotkał się z dość umiarkowanym odbiorem, natomiast czarna komedia Avenue 5 zakończyła się po dwóch sezonach. Podobny los spotkał Wychowane przez wilki, które przez moment wyglądało jak produkcja mogąca dać HBO własną, wielką sagę science fiction. Akcja serialu rozgrywa się na planecie Kepler-22b, dokąd trafiają niedobitki ludzkości po zniszczeniu Ziemi. Głównymi bohaterami są dwa androidy, Matka i Ojciec, grani przez Amandę Collin oraz Abubakara Salima. Ich zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci i odbudowanie cywilizacji od podstaw. Szybko okazuje się jednak, że nawet nowy świat nie oznacza nowego początku wolnego od dawnych konfliktów. Najważniejszym wątkiem w Wychowane przez wilki pozostaje spór między religijnymi fanatykami znanymi jako Mitraici a ich ateistycznymi przeciwnikami o militarnym zacięciu. To ideologiczne pęknięcie przenika kolejne wątki i stopniowo zmienia młodych ludzi, którymi opiekują się androidy, w jedne z najciekawszych postaci całego serialu. Początkowo produkcja może sprawiać wrażenie chłodnej, ciężkiej i mocno skupionej na ekspozycji, ale z czasem właśnie ta surowość zaczyna działać na jej korzyść.

GramTV przedstawia:

Największą siłą serialu jest sposób, w jaki opowiada o sztucznej inteligencji, świadomości i granicach człowieczeństwa. W tym miejscu łatwo dostrzec echo tematów, które Ridley Scott eksplorował już wcześniej w Łowcy androidów. Wychowane przez wilki nie zadowala się prostą opowieścią o androidach wychowujących ludzi. Zamiast tego stawia pytania o wiarę, lojalność, instynkt przetrwania i to, czy istota stworzona przez człowieka może lepiej rozumieć ludzką naturę niż sami ludzie. Serial najmocniej rozkręca się w drugim sezonie. Wtedy widzowie znają już bohaterów, rozumieją stawkę konfliktu i mogą znacznie mocniej zaangażować się w losy obu stron ideologicznego sporu. Produkcja nabiera również tempa, a sceny akcji stają się bardziej widowiskowe, ponieważ nie są już tylko dodatkiem do świata przedstawionego. Mają większy ciężar, bo wynikają z relacji, ambicji i decyzji postaci. Problemem okazało się jednak to, że Wychowane przez wilki potrzebowało czasu, aby w pełni odsłonić swój potencjał. Po sukcesie Gry o tron wiele seriali próbowało budować rozległe, skomplikowane światy, ale nie każdy tytuł był w stanie od razu przyciągnąć wystarczająco dużą widownię. Produkcja HBO Max wymagała od odbiorców cierpliwości, a jej spokojniejsze tempo i nietypowa atmosfera mogły zniechęcić tych, którzy oczekiwali szybszego wejścia w historię. W przeciwieństwie do franczyz pokroju Gwiezdnych wojen, które już na starcie korzystają z ogromnej rozpoznawalności, Wychowane przez wilki musiało budować wszystko od zera. Ambitny świat, wysoki budżet i niełatwa narracja sprawiły, że serial potrzebował większego kredytu zaufania, niż ostatecznie otrzymał. Szkoda, bo właśnie w momencie, gdy historia zaczynała nabierać prawdziwego rozmachu, produkcja została anulowana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.