Ridley Scott był „wkurzony”, gdy odebrano mu serię o Obcym

Ridley Scott został pominięty przy pracach nad kontynuacją. Wspomniał, że nie był zadowolony, że go zastąpiono, zwłaszcza po słabych wynikach Łowcy androidów, który nie okazał się finansowym sukcesem. Reżyser przyznał, że James Cameron to „wspaniały facet”, ale wtedy czuł złość, że nie może dalej pracować nad Obcym.

Kiedy dowiedziałem się, że ktoś inny to robi, właściwie byłem w trakcie tworzenia czegoś. Gdy Jim Cameron zadzwonił do mnie i poinformował mnie o wszystkim. Był bardzo miły, ale powiedział, że to będzie trudne zadanie, gdyż moja seria jest taka wyjątkowa. Stwierdził, że trudno będzie znów uczynić go przerażającym, na znanym już terenie. Więc powiedział: „Dodam więcej akcji, w stylu bardziej wojskowym”. Powiedziałem, że okej. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem: „Witajcie w Hollywood”.

Jim i ja często rozmawiamy. Nie jesteśmy przyjaciółmi, ale często rozmawiamy, jest świetnym facetem. Byłem wkurzony. Nie powiedziałabym tego Jimowi, ale myślę, że poczułam się zraniona. Wiedziałem, że zrobiłem coś wyjątkowego, jednorazowego. Poczułem się głęboko zraniony, właściwie dlatego, że w tamtym momencie zostałem uszkodzony, ponieważ próbowałem dojść do siebie po Łowcy Androidów.