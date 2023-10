Ridley Scott chwali nowy film o Obcym. „To jest kur… świetne”

Tydzień temu skończyłem wersję reżyserską i musiałem przejść przez niesamowicie napięty proces wysłania filmu do Ridleya. Chciałem, żeby zobaczył to przed kimkolwiek. I wszyscy ostrzegali mnie, że Ridley jest naprawdę twardy. Jest naprawdę twardy, zwłaszcza jeśli ma to coś wspólnego z jego filmami. Był bardzo surowy w przypadku Blade Runnera, który uważałem za arcydzieło, i miał z tym filmem problemy, ponieważ była to produkcja osadzona w jego świecie.

Alvarez wspomina, że był jeszcze bardziej przerażony, gdy pojechał spotkać się z Ridleyem Scottem, który najpierw musiał obejrzeć film. Dla reżysera czekanie było trudne, ale pochwała twórcy Obcego wszystko wynagrodziła.

Mówiłem, że chcę go zobaczyć, chcę z nim porozmawiać zaraz po seansie. Pojechałem tam. Widzę jego agentów, którzy nie mogli tego zobaczyć przy nim, bo chciał film obejrzeć sam, ponieważ to był Obcy. To była dla niego osobista kwestia. Nie chciał mieć nikogo w pokoju. To sprawiło, że byłem jeszcze bardziej przerażony podczas czekania.

A potem wchodzi i mówi: „Fede, co mogę powiedzieć? To jest kur… świetne”. Dla mnie to była bardzo ważna chwila. Moja rodzina wie, że to był jeden z najlepszych momentów w moim życiu. Być przy takim mistrzu, którego tak bardzo podziwiam, który obejrzał właśnie mój film, ale w szczególności taka pochwała. Rozmawiałem z nim przez godzinę o tym, co mu się w tym filmie podobało.