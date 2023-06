Rick & Morty powrócą w tym roku z nowym aktorem głosowym

Adult Swim potwierdził, że Rick & Morty powróci z siódmym sezonem jeszcze w tym roku, ale po zwolnieniu Justina Roilanda konieczne jest znalezienie nowego aktora głosowego. Podczas Międzynarodowego Festiwalu w Annecy we Francji prezes Cartoon Network Michael Ouweleen i producent wykonawczy Steve Levy krótko poruszyli temat nadchodzącego sezonu. Będzie to pierwszy sezon wyemitowany po zwolnieniu Roilanda. Aktor stracił pracę w następstwie zarzutów o przemoc domową i chociaż zostały one później oddalone, nie powróci on w kolejnych sezonach.

Pierwszy sezon Ricka i Morty'ego wyemitowany po zwolnieniu Roilanda

Nowe głosy dla Ricka i Morty'ego usłyszymy jeszcze w tym roku. Jeśli producenci podtrzymają ostatnią tradycję, to powinno to nastąpić pod koniec września.