Rick i Morty z opóźnionym 8. sezonem. Ale fani nie zostaną z niczym

Celem twórców Ricka i Morty’ego było wypuszczanie nowych sezonów co roku. Siódma seria zadebiutowała w ubiegłym roku, ale niestety na nowe odcinki będziemy musieli poczekać znacznie dłużej. The Hollywood Reporter dotarło do informacji, że ósmy sezon nie zadebiutuje w tym roku, ale będzie gotowy dopiero na 2025 rok. Powodem strajk scenarzystów, który opóźnił pracę nad kolejnymi epizodami serialu.

Rick i Morty – 8. sezon opóźniony, ale fani otrzymają serial anime

Nie oznacza to jednak, że fani nie otrzymają żadnej nowości z serii. W przygotowaniu jest Rick i Morty: Anime, które doczekało się krótkiego klipu. Materiał zobaczycie poniżej.