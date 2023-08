Rick i Morty wkrótce powrócą. Ujawniono datę premiery 7 sezonu

Adult Swim nie zdradziło, kto zastąpi Justina Roilanda w roli Rickiego, z którym zerwano kontrakt po oskarżeniu go o przemoc domową. Ostatecznie współtwórcy Ricka i Morty’ego nie skazano wyrokiem sądu, ale stacja nie zdecydowała się przywrócić go do pracy nad serialem.