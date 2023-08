Pierwszy zwiastun 7 sezonu Ricka i Morty’ego. Poznaliśmy głównego antagonistę?

Jeszcze w tym roku doczekamy się premiery nowego sezonu Ricka i Morty’ego. Serial w grudniu będzie obchodził swoje dziesięciolecie, więc to idealna okazja, aby uczcić to kolejnymi odcinkami przygód dwójki tytułowych bohaterów. Najwyraźniej Adult Swim jest gotowa odsłaniać pierwsze karty i właśnie podzieliła się pierwszą zapowiedzią siódmego sezonu serialu.

Rick i Morty – siódmy sezon z pierwszym zwiastunem

Na zwiastunie możemy zobaczyć, jak Rick podróżuje po różnych wymiarach i liniach czasowych, walcząc ze swoimi alternatywnymi wersjami, a wszystko to w rytm „Bullet with Butterfly Winds” grupy The Smashing Pumpkins. Na końcu materiału pojawia się Rick Prime i wszystko na to wskazuje, że będzie on głównym antagonistą nadchodzącego sezonu.