Reżyser Tajnej inwazji miał nie czytać komiksów przed przystąpieniem do pracy

Selim, który wyreżyserował wszystkie sześć odcinków thrillera szpiegowskiego Marvela, powiedział Screen Rant, że po dołączeniu do projektu otrzymał jedną, bardzo ważną wskazówkę. Miał nie czytać komiksu Tajna inwazja, ponieważ historia miała być opowiedziana na nowo.

Pierwszą rzeczą, jaką mi powiedziano, to nie czytać komiksów. To nie miało nic wspólnego z tym, co próbujemy tutaj zrobić.