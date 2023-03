Reżyser Dextera za kamerą Daredevil: Born Again. Duża zmiana w obsadzie serialu

W przyszłym tygodniu rozpoczną się zdjęcia do Daredevil: Born Again, czyli nowego serialu z popularnym superbohaterem tworzonym dla MCU. Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Jon Bernthal powróci do roli Punishera, a teraz pojawiły się kolejne ciekawe doniesienia. Jak podaje The Hollywood Reporter reżyserem pilota Daredevil: Born Again został Michael Cuesta, który wcześniej pracował nad takimi serialami, jak Dexter i Homeland.

Daredevil – nowa odtwórczyni roli Vanessy Fisk

Potwierdzono również, że Sandrine Holt wcieli się w Vanessę Fisk, żonę Kingpina. W serialu tworzonym dla Netflixa w tej roli wystąpiła Ayelet Zurer. Aktorka jednak nie została zaangażowana do serialu.