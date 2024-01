Resident Evil Revelations krytykowane na Steam. Wszystko przez decyzję Capcomu

Dodane do Resident Evil Revelations zabezpieczenie DRM wpływa nie tylko negatywnie na wydajność produkcji, ale uniemożliwia również korzystanie z przydatnych modyfikacji. Trudno stwierdził, dlaczego Capcom – bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi – zdecydował się na taki krok. Niewykluczone jednak, że firma chce w ten sposób walczyć z modami, które wydawca stawia na równi z cheatami.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Revelations zadebiutowało na rynku w 2012 roku. Na przestrzeni blisko 12 lat produkcja trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo WiiU oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Resident Evil: Revelations – recenzja.