Resident Evil 4 Remake – demo posiada ukryty, hardkorowy poziom trudności

O tym, że wersja demonstracyjna Resident Evil 4 Remake jest już dostępna, informowaliśmy Was wcześniej. Fani, którzy mieli już okazję zagrać w odświeżoną wersję klasyka, zauważyli interesującą rzecz. Demo posiada dodatkowy poziom trudności, który mamy szansę odblokować po zakończeniu gry.

Ukryty poziom trudności w Resident Evil 4 Remake

Jak donosi portal eurogamer.net, gra losowo wybiera osoby, którym daje możliwość zmierzenia się z trybem nazwanym Mad Chainsaw Mode. Jeśli przed rozpoczęciem rozgrywki otrzymacie taką ofertę, to skorzystajcie z okazji, by sprawdzić swoje umiejętności w trybie, który twórcy określają jako ekstremalnie trudny.



Jeśli bardzo Wam zależy na przetestowaniu Mad Chainsaw Mode, to możecie włączać i wyłączać demo aż do moment, gdy gra zaoferuje Wam taką możliwość. Warto dodać, że ten tryb jest dostępny wyłącznie dla wersji demonstracyjnej i najprawdopodobniej nie pojawi się w pełnej wersji Resident Evil 4 Remake.



Myszasty miał już okazję przetestować Resident Evil 4 Remake, a my zachęcamy do zapoznania się z jego wrażeniami.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake zadebiutuje na rynku 24 marca, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja, podobnie jak Resident Evil Village, nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Pod tym adresem znajdziecie wymagania sprzętowe.