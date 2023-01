Remnant: From the Ashes zmierza na Nintendo Switch

Już wkrótce grono odbiorców Remnant: From the Ashes powiększy się o posiadaczy Nintendo Switch. Deweloperzy z Gunfire Games poinformowali, że ich strzelanka niedługo zadebiutuje na tej platformie. Niestety, nie poznaliśmy dokładnej daty premiery.

Czy warto zagrać w Remnant: From the Ashes? Zdecydowanie tak!

Remnant: From the Ashes to trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG i survivalu. W trakcie rozgrywki trafiamy do postapokaliptycznego świata opanowanego przez potwory. Aby pozbyć się najeźdźców z innego wymiaru i przywrócić dawny porządek musimy nie tylko brać udział w starciach z kolejnymi przeciwnikami, ale także szukać materiałów umożliwiających nam przetrwanie w tych niesprzyjających warunkach. Nie zawsze będziemy w tym osamotnieni, bowiem kampanię Remnant: From the Ashes można przejść w pojedynkę lub we współpracy z maksymalnie dwoma innymi graczami.



Warto przypomnieć, że Remnant: From the Ashes spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów. Wyłącznie na Steam tytuł autorstwa Gunfire Games doczekał się ponad 36 tys. recenzji. Zdecydowana większość z nich, bo aż 85%, to pozytywne opinie.



Ponadto podczas ubiegłorocznego The Game Awards 2022 zapowiedziano sequel, który na ten moment jest określany jako Remnant 2.