Remnant 2 – zobacz prawie 40 minut rozgrywki

Remnant II to kontynuacja bestsellerowej gry Remnant: From the Ashes, w której ocalali ludzie muszą zmierzyć się z nowymi śmiercionośnymi stworzeniami i przypominającymi bogów bossami w przerażających światach. Graj solo lub we współpracy z dwójką znajomych, aby odkrywać nieznane krainy i powstrzymać zło przed zniszczeniem rzeczywistości. Gracze będą musieli polegać na umiejętnościach swoich i członków drużyny, aby sprostać niewiarygodnym wyzwaniom i odegnać widmo zagłady ludzkości – czytamy w opisie gry na Steam.