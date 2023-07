Remnant 2 - prezentacja następnej klasy postaci. Zobacz trailer

Wszyscy wyczekujący premiery Remnant 2 z pewnością już odliczają dni. Twórcy z Gunfire Games pokazali przed premierą naprawdę sporo, regularnie oddając w ręce graczy różnorodne materiały z gry. Tym razem pozawalają przyjrzeć się bliżej kolejnej z klas, w którą można będzie wcielić się w trakcie zabawy.

Hunter w Remnant 2

Hunter, jak łatwo się domyślić, prezentuje się niczym postapokaliptyczny łowca, która jest zabójczo niebezpieczny w starciach na dystans. Dzięki celnemu oku z łatwością potrafi znaleźć słabe punkty u przeciwnika, co znacząco zwiększa zadawane obrażenia. Jedną z jego umiejętności specjalnych jest również możliwość wykrycia przeciwników, przez co są podświetleni i można obserwować ich ruchy, nawet gdy znajdują się za ścianami.



Do tajemniczego świata gry Remnant 2 będziemy mogli przenieść się już 25 lipca. Wszystko wskazuje więc na to, że podczas tegorocznego sezonu ogórkowego nie zabraknie ciekawych premier. Na koniec przypomnijmy, że gra powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Chętnie dowiemy się, czy czekacie na sequel i jakie macie względem niego oczekiwania.