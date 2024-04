Remnant 2 wkrótce z drugim DLC. Data premiery i zwiastun The Forgotten Kingdom

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek The Forgotten Kingdom do Remnant 2 zadebiutuje już 23 kwietnia 2024 roku . Nadchodzące DLC pozwoli graczom zanurzyć się w głębiej w region Yaesha i poznać „zupełnie nową fabułę”. W przygotowanej przez deweloperów ze studia Gunfire Games historii gracze odkryją bowiem tajemnicę zaginionego plemienia Yaesha, a także mściwego kamiennego ducha o imieniu Lydusa oraz jej żywych kamiennych konstruktów.

Jakiś czas temu Remnant 2 doczekało się wyczekiwanej przez wielu graczy funkcji . To jednak nie koniec świetnych wiadomości dla fanów wspomnianego tytułu. Już niedługo miłośnicy produkcji Gunfire Games będą mieli bowiem okazję zapoznać się z drugim DLC. Deweloperzy ujawnili bowiem dokładną datę premiery dodatku The Forgotten Kingdom.

W dodatku The Forgotten Kingdom do Remnant 2 pojawi się także nowy archetyp o nazwie Invoker, o którym dowiemy się nieco więcej dopiero w przyszłym tygodniu. DLC zaoferuje również wiele nowych i potężnych przedmiotów oraz broni. Zgodnie z zapowiedziami gracze będą mieli także okazję zmierzyć się z nowymi bossami i „przerażającymi stworzeniami”, które wyłonią się z „rozpadających się pozostałości zapomnianej cywilizacji Yaesha”.

Na koniec przypomnijmy, że Remnant 2 zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S pod koniec lipca 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Gunfire Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Remnant II – najważniejsze, aby oddać dwa dobre skoki…