Remnant II z wysokimi ocenami w recenzjach. Warto było czekać

Wszystko wskazuje na to, że Remnant II od studia Gunfire Games dołączy do grupy naprawdę solidnych gier, które pojawiły się na rynku w bieżącym miesiącu. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje wyczekiwanej kontynuacji Remnant: From the Ashes z 2019 roku i sugerują one, iż mamy do czynienia z dobrą produkcją, na którą zdecydowanie warto było czekać. Większość ocen to siódemki lub więcej.

Recenzje gry Remnant II – czy warto zagrać?

serwisie Metacritic pecetowa wersja gry może pochwalić się średnią ocen na poziomie 80/100 (uzyskaną z 26 recenzji). Poniżej lista kilku z nich:

Praktycznie wszyscy recenzenci zgadzają się, że Remnant II zostało wykonane ze znacznie większą starannością aniżeli From the Ashes z 2019 roku. Dzięki proceduralnej generacji każda rozgrywka może być zupełnie inna i każdej towarzyszy satysfakcjonujący system walki. Chwalony jest również ogólnie pojęty klimat i warstwa audiowizualna.