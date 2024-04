Remake Yakuza 3 powstanie „prędzej czy później”. Trwają prace nad kolejną grą

Deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio nie zwalniają tempa.

Like a Dragon: Infinite Wealth zaliczyło świetny start. Ryu Ga Gotoku Studio nie zamierza jednak spoczywać na laurach i zwalniać tempa. Deweloperzy pracują już bowiem nad kolejną odsłoną serii. Masayoshi Yokoyama – reżyser serii – przekazał również bardzo dobrą wiadomość dla fanów, którzy czekają na Yakuza Kiwami 3, czyli remake trzeciej części popularnego cyklu. Ryu Ga Gotoku Studio „prędzej czy później” stworzy Yakuza Kiwami 3. Nie jest to jednak kolejna gra studia Ryu Ga Gotoku Studio opublikowało bowiem pierwszy materiał zza kulis kolejnej odsłony Like a Dragon. Deweloperzy poinformowali, że wkrótce przeprowadzą przesłuchania do wspomnianej produkcji, które mają być podobne do castingów hostess do Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Więcej szczegółów ma natomiast zostać ujawnionych w „najbliższej przyszłości”.

Studio nie podzieliło się bowiem żadnymi konkretami na temat kolejnej odsłony serii Like a Dragon. Masayoshi Yokoyama zapowiedział jednak, że nie będzie to Yakuza Kiwami 3 (czy też Like a Dragon Kiwami 3). Fani nie mają jednak powodów do obaw, ponieważ reżyser dodał, że remake trzeciej części cyklu Yakuza powstanie „prędzej czy później”.

Na koniec warto dodać, że wspomniane na początku wiadomości Like a Dragon: Infinite Wealth dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Like a Dragon: Infinite Wealth - walka o to, co w życiu najważniejsze.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.