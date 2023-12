Brothers: A Tale of Two Sons powróci? Gra Josefa Faresa może otrzymać remake

Mikołaj Ciesielski 0 0

Niewykluczone, że odświeżona wersja produkcji z 2013 roku zostanie zapowiedziana na The Game Awards 2023.

Na The Game Awards 2023 z pewnością nie zabraknie głośnych zapowiedzi i niespodzianek. Jedną z nich – jak się okazuje – może być powrót Brothers: A Tale of Two Sons, czyli pierwszej gry Josefa Faresa, który po sukcesie wspomnianej produkcji postanowił założyć własne studio o nazwie Hazelight. Według jednego z branżowych insiderów chwalony tytuł z 2013 roku ma otrzymać remake, a sam projekt ma zostać zaprezentowany „wkrótce”. Brothers: A Tale of Two Sons ma otrzymać remake. Zapowiedź już na The Game Awards 2023?

Autorem powyższych rewelacji jest „billbil-kun”, który ma na swoim koncie wiele sprawdzonych informacji. Jak wspomnieliśmy wyżej, według insidera remake Brothers: A Tale of Two Sons ma zostać zapowiedziany „wkrótce”. Informator nie wyklucza, że odświeżoną wersję pierwszej gry Josefa Faresa zobaczymy na The Game Awards 2023, choć nie ma co do tego 100% pewności. „billbil-kun” poinformował również, że wydawcą remake’u Brothers: A Tale of Two Sons będzie firma 505 Games, która w 2015 roku kupiła prawa do marki od studia Starbreeze. Niestety insiderowi nie udało się ustalić, kiedy miałaby nastąpić premiera nowego wydania produkcji, która może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na galę The Game Awards 2023. Wydarzenie rozpocznie się jutro – 8 grudnia 2023 roku – o 1:30 czasu polskiego. Zgodnie z zapowiedziami całość ma trwać od 2,5 do 3 godzin.

