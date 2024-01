Remake Assassin’s Creed IV: Black Flag to raczej pewniak, ale trochę poczekamy

Według najnowszych doniesień produkcja remake’u Assassin’s Creed IV: Black Flag miała rozpocząć się na dobre we wrześniu 2023 roku. Wówczas – jak wynika z informacji opublikowanych na portalu LinkedIn – część deweloperów z Ubisoft Singapore rozpoczęła prace nad „niezapowiedzianym projektem”. Według wielu osób tajemniczą produkcją jest odświeżona wersja przygód Edwarda Kenwaya.

Już w połowie ubiegłego roku informowano, że Ubisoft pracuje nad remakiem Assassin’s Creed IV: Black Flag . Niestety wciąż nie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi wspomnianego projektu. W sieci pojawiły się jednak nowe poszlaki, które z pewnością ucieszą fanów produkcji z 2013 roku. Wygląda bowiem na to, że odświeżona wersja przygód Edwarda Kenwaya rzeczywiście powstaje, ale na jej premierę będzie trzeba nieco poczekać.

Ubisoft Singapore – które rzekomo ma być odpowiedzialne za remake Assassin’s Creed IV: Black Flag – kończy obecnie prace nad Skull & Bones. Wielokrotnie opóźniana produkcja ma zadebiutować na rynku już 16 lutego 2024 roku. W połowie ubiegłego roku serwis Kotaku informował, że odświeżona wersja przygód Edwarda Kenwaya znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Wygląda więc na to, że oficjalna zapowiedź – a także sama premiera – to wciąż odległy temat.