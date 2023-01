Redfall to nie Left 4 Dead z wampirami. Grze bliżej do Far Cry’a lub STALKER-a

To całkowicie zrozumiałe, że ktoś może dojść do takiego wniosku [porównania do Left 4 Dead]. W grze są cztery grywalne postacie, jest możliwość zabawy w kooperacji i walka z nieumarłymi. Jeśli natomiast chodzi o sposób, w jaki grasz i doświadczasz Redfall, to w ogóle nie przypomina tych produkcji. Redfall bardziej przypomina Far Cry – wyjaśnia Bare.