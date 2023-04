Redfall na efektownym zwiastunie premierowym z fragmentami rozgrywki

Już za trzy dni na rynku zadebiutuje gra Redfall . Z tej okazji do sieci trafił dość krótki premierowy zwiastun z (nielicznymi) fragmentami rozgrywki. Zwiastun przypomina, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w produkcji – czy to w pojedynkę, czy też w grupie liczącej maksymalnie czterech graczy. Znajdziecie go poniżej.

Redfall na premierowym zwiastunie