Red Dead Redemption zbiera dobre oceny. Gra podbija polski PlayStation Store

W miniony czwartek na konsolach PlayStation 4 oraz Nintendo Switch zadebiutowała gra Red Dead Redemption. Pomimo kontrowersji związanych z wysoką ceną, oraz tym, że produkcja ominęła komputery osobiste, mamy oczywiście fakt, iż jest to po prostu ponowne wydanie – nie mamy tutaj do czynienia nawet z remasterem. Ale nawet to nie przyczyniło się do pogorszenia nowych ocen; tytuł zbiera naprawdę wysokie oceny od krytyków w serwisie Metacritic.

Red Dead Redemption z wysokimi ocenami

Dotyczy to przede wszystkim wersji na Nintendo Switch – zdaniem niektórych gra działa doskonale na przenośnym sprzęcie. Aktualnie wspomniane wydanie otrzymało dziewięć ocen, których średnia wynosi 87 punktów na sto: