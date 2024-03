Rebel Moon widziało więcej osób od Barbie? Odważne stwierdzenie Zacka Snydera

Reżyser uważa, że gdyby Rebel Moon trafiło do kin, to zarobiłoby więcej od Barbie.

Myślisz na przykład o Netflixie, gdzie wystarczy nacisnąć przycisk. Weźmy np. Rebel Moon. Powiedzmy, że w tej chwili ma prawie 90 milionów wyświetleń. Włączyło to 80 lub 90 milionów kont. Zakładając, że na jeden seans przypada średnio dwóch widzów. To jest pewien rodzaj matematyki. Więc myślisz, że jeśli ten film byłby wyświetlany w kinach, to na podstawie tej matematyki rzekomo obejrzało go 160 000 000 ludzi. 160 000 000 ludzi przy cenie 10 dolarów za bilet to 1,6 miliarda. Więc prawdopodobnie więcej ludzi widziałoby w kinie Rebel Moon niż Barbie, prawda?”

Barbie stała się najbardziej dochodowym filmem 2023 roku, zgarniając z kin 1,445 miliarda dolarów. Film Warner Bros. był bezdyskusyjnym sukcesem i letnim przebojem, z którym żadna inna produkcja nie mogła się mierzyć. Ale innego zdania jest Zack Snyder, który w rozmowie z Joe Roganem uważa, że Rebel Moon prawdopodobnie obejrzało więcej osób niż Barbie. Reżyser wskazał, że gdyby film Netflixa trafił do kin, to mógłby zarobić jeszcze więcej od produkcji Grety Gerwig.

Zack Snyder nie bierze pod uwagę kilku czynników, w tym możliwości, że widzowie mogli włączyć film tylko na chwilę i po jakimś czasie go wyłączyć, więc liczba wyświetleń podana przez Netflixa nie jest precyzyjna. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że gdyby Rebel Moon nie pojawiło się w dniu premiery na platformie, to wiele z tych 160 mln osób nie wybrałoby się na ten film do kina.

Reżyser porównuje również streamingowy model dystrybucji swojego filmu do kinowego Barbie, nie biorąc pod uwagę osób, które obejrzały Barbie właśnie na streamingu, czy to kupując lub wypożyczając film na VOD, lub też oglądając go na platformie HBO Max. Z którejkolwiek strony nie patrzeć, Barbie wciąż cieszy się większą widownią od Rebel Moon, które i tak zaliczyło świetny wynik oglądalności na Netflixie.