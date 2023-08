Rebel Moon trafi do kin? Fani rozpoczęli akcję, aby obejrzeć film na dużym ekranie

Co na to Netflix?

Wczoraj Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun Rebel Moon, czyli oczekiwanego superwidowiska od Zacka Snydera. Chociaż platforma pokaże w kinach niektóre swoje filmy zaplanowane na ostatnie miesiące roku, jak chociażby Maestro od Bradleya Coopera, to nic nie wskazuje na to, aby Rebel Moon miało doczekać się debiutu na wielkim ekranie. Fani postanowili więc wziąć sprawę w swoje ręce i rozpoczęli akcję pod hasztagiem #RebelMooninTheaters namawiającym Netflixa, aby wprowadzić najnowszą produkcję Zacka Snydera do kin.

Rebel Moon – fani rozpoczęli akcję, aby nowy film Zacka Snydera trafił do kin

Wielu widzów zachwyconych jest zwiastunem Rebel Moon, wskazując, że tak efektowna i widowiskowa produkcja powinna być pokazywana na dużym ekranie. W komentarzach na Twitterze nie brakuje stwierdzeń, że chętnie wybraliby się na ten film do kina, gdyby tylko Netflix zdecydował się na tę formę dystrybucji. Akcja rozpoczęła się spontanicznie wczoraj po publikacji trailera, ale już zaczęła nabierać rozpędu. Jak doskonale wiemy, fani Zacka Snydera potrafią być konsekwentni w swoich dążeniach, więc może kolejna ich akcja również odniesie sukces, jak miało to miejsce z Ligą Sprawiedliwości od Zacka Snydera.