Rebel Moon otrzyma wersję reżyserską. Film może być nawet o godzinę dłuższy

Snyder ujawnił, że istnieje prawie godzina dodatkowego materiału z Rebel Moon, która zostanie wykorzystana w wersji reżyserskiej. Właśnie w tej wersji filmu widzowie mają doświadczyć „głębokiego zanurzenia” w świat. Reżyser potwierdził, że wersja reżyserska będzie jeszcze bardziej dopracowana i jest podekscytowany, że będzie mógł ją pokazać widzom.

Wersja reżyserska zawiera prawie godzinę dodatkowego materiału, więc myślę, że jest to pełnoprawna wersja z rozszerzonego uniwersum. Naprawdę będziecie mogli tam wiele zobaczyć. Całość jest po prostu bardziej dopracowana.

Wersja reżyserska pozwala bardziej zanurzyć się w głębie świata, co notorycznie robiłem przez całą moją karierę. Nie wiem, jak doszło do tego, że zacząłem się specjalizować w wersjach reżyserskich, ale powiem tyle, że dla mnie wersje reżyserskie zawsze były czymś, o co musiałem walczyć, bo nikt tego nie chciał. To zawsze było niczym bękart, którego próbowałem poskładać w całość, bo wydawało mi się, że istnieje lepsza wersja.

Z Netflixem kręciliśmy sceny wyłącznie do wersji reżyserskiej. Pod tym względem jest to naprawdę rewelacja, ponieważ daje to największym fanom możliwość odkrycia czegoś, czego inaczej by nie dokonali. Jestem tym naprawdę podekscytowany!