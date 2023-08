Rebel Moon to największy projekt Zacka Snydera. Producent zaskoczony skalą produkcji

Newman przyznał, że praca nad Świtem żywych trupów z 2004 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w jego życiu. To właśnie na planie tej produkcji poznał Snydera i zostali przyjaciółmi. Następnie potwierdził, że reżyser planował swój projekt pierwotnie jako część uniwersum Gwiezdnych wojen, tworząc historię w rodzaju Siedmiu Wspaniałych. Ostatecznie pomysł przerodził się w samodzielny film, którym zainteresowanym był Netflix.

Zack właśnie skończył Armię Umarłych dla Netflixa, a że ja też pracuję w Netfliksie, to po prostu miało sens, że zrobimy to razem. Było przy tym sporo zabawy. To ogromny film. Czasami jechałem na plan i patrzyłem w dal i myślałem: „Czy to możliwe, że to część naszego filmu?” I zawsze tak było. To największa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem i jest naprawdę fajna. Jestem podekscytowany, że ludzie to zobaczą. Myślę, że wam się spodoba!