Reacher: zdjęcia do trzeciego sezonu na finiszu. Premiera szybciej niż się spodziewaliśmy?

Wygląda na to, że producenci Reachera nie marnują czasu. Zdjęcia do trzeciego sezonu są na finiszu, a więc premiera może nastąpić szybciej niż się spodziewaliśmy.

Reacher jest bezdyskusyjnym sukcesem, a więc trudno się dziwić, że Prime Video bardzo szybko zabrało się za realizację trzeciego sezonu. Prace nad kolejną odsłoną serialu idą pełną parą i w tej chwili kończą się zdjęcia. Biorąc pod uwagę, że Reacher wykorzystuje wiele tradycyjnych efektów, a więc faza postprodukcji będzie znacznie krótsza niż w przypadku produkcji Marvela, gdzie efekty komputerowe górują. Dlatego nie nie jest wykluczone, że Reacher powróci jeszcze w tym roku.

Reacher: 3. sezon szybciej niż myśleliśmy?

Póki co mamy słowa Alan Ritchson, który w programie The Tonight Show z Jimmym Fallonem, powiedział: „Zbliżamy się do ukończenia trzeciego sezonu”.