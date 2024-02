Reacher z dużą zmianą względem książek. Autor wyjaśnia, że było to konieczne

Postać pojawiła się w obu sezonach Reachera, w drugim odkrywając najważniejszą rolę zaraz po tytułowym bohaterze. W książkach nie była to ważna postać, która pojawiła się w niewielkiej liczbie powieści Lee Childa. Pisarz ujawnił, że był ku temu ważny powód, który wyjaśnił w poniższej wypowiedzi dla serwisu Empire.

Zwiększenie roli Neagley było decyzją strategiczną. Jedyne, czego nie można pokazać na ekranie, a co można zrobić w książce, to wejść do wnętrza czyjejś głowy. Reacher dużo myśli, a na wielu stronach sam sobie zadaje różne pytania. Nie da się napisać ośmiominutowej sceny, w której Alan Ritchson siedzi i po prostu myśli. Dlatego potrzebowaliśmy postaci drugoplanowej, aby wzmocnić ekspozycję.