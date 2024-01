Reacher – recenzja drugiego sezonu. Prawdziwi niezniszczalni

Wędrówka Reacher (Alan Ritchson) trwa, ale jego spokojną tułaczkę przerywa nagła wiadomość od Neagley (Maria Sten). Bohater dowiaduje się, że jego były kolega z oddziału został brutalnie zamordowany. Wraz ze swoją byłą towarzyszką broni rozpoczyna śledztwo, które posyła ich wprost do nieoczekiwanego spotkania z resztą członków ich drużyny z wojska - Davidem O'Donnellem (Shaun Sipos) oraz Karlą Dixon (Serinda Swan). Niedługo później dowiadują się o spisku, który sięga powyżej ich obecnych możliwości. Postanawiają zaryzykować własnym życiem, aby odkryć, kto stoi za zabójstwami i wykonać krwawą zemstę na oprawcach.

To, co najbardziej przyciąga do serialu, jak i samej postaci Jacka Reachera, to jego bezwzględność i uporczywość w wymierzaniu sprawiedliwości. Reacherowi daleko do przykładnego, nudnego, a przy tym mdłego bohatera, jakich wielu. To wielki facet (co jest często w serialu komentowane), któremu lepiej nie zaleźć za skórę, ale o gołębim sercu dla wszelkiej maści ofiar i pokrzywdzonych. Jest jednak bezlitosny dla złych ludzi, którzy wzbogacają się kosztem innych. To nie Kapitan Ameryka w swoim spandeksie, który chce uratować wszystkich, ograniczając liczbę ofiar po obu stronach. Reacher to przykład typowego antybohatera, który nie ma żadnej empatii dla swoich przeciwników, nie ulegając im błaganiom, czy tym bardziej własnym rozterkom moralnym.

Podobnie jak pierwsza seria, również drugi sezon jest brutalny, a miejscami nawet sadystyczny. Reacher i jego kompania nie mają problemu w najprostszy, jak i bardziej wymyślny sposób, zabijać, zarówno uzbrojonych, jak i bezbronnych oponentów. Sami również mierzą się z postrzałami, ranami kłutymi, czy innymi obrażeniami, z których zazwyczaj nic sobie nie robią. W końcu są bohaterami tej opowieści. Jest to niestety miecz obusieczny, gdyż jak możemy uwierzyć, że Jack ma skórę pokrytą kevlarem, tak reszta postaci również poddawana jest różnym próbom, z których wychodzą bez większego szwanku. Traci na tym sama akcja, która pod koniec staje się już przewidywalna i domyślamy się, że tym bohaterom nic złego nie może się stać. Napięcie nie jest więc aż tak gęste i zaskakujące, jak w poprzednim sezonie.

Przestępcy w strachu

Zastrzeżenia można mieć również do samej historii, która ponownie bywa zagmatwana, a serial niespecjalnie chce wyjaśniać, a później przypominać, wszystkie powiązania między postaciami. Z jednej strony wymaga to od widza pełnego skupienia, co jest rzadko spotykane w innych współczesnych serialach, ale z drugiej fabuła jest na tyle prosta, że wyraźnie widać, że twórcy celowo ją komplikują, aby stała się ciekawsza. Niestety przestaje taka być mniej więcej w połowie, gdy wszystkie pionki są już ustawione na szachownicy i pod koniec historia zupełnie przestaje emocjonować, a nam pozostaje jedynie cieszyć się z oglądania, jak Reacher obija twarze kolejnym swoim przeciwnikom w widowiskowych pojedynkach.