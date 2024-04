Rayman 3 odtworzony przez fana w Unreal Engine 5 wygląda oszałamiająco

Jak widać na poniższych filmach, na potrzeby tego projektu, przerobiony został cały obszar startowy, a rezultaty są imponujące. W przeciwieństwie do innych fanowskich remake'ów, ten zawiera odpowiednie przerywniki filmowe i mechanikę rozgrywki. Podobnie jak w oryginalnej grze, Rayman może skakać, zbierać monety i walczyć z wrogami.

Pierwszy film to kompletny opis projektu. Pokazuje grafikę gry i mechanikę rozgrywki. Drugi film porównuje wersję oryginalną z remake'iem. Ten film prezentuje, jak bardzo poprawiła się grafika dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego silnika graficznego, jakim obecnie jest Unreal Engine 5. Artysta zachował także styl graficzny oryginalnej gry. To naprawdę jeden z najlepszych przykładów tego, co fani potrafią osiągnąć w swoich dziełach, działając samodzielnie.

Rayman 3 odtworzony na silniku Unreal Engine 5 wygląda rewelacyjnie

Niestety, podobnie jak w przypadku wielu innych tego typu remaków, także i tym razem możemy jedynie podziwiać nagranie dokonań twórcy. Nie da się w to zagrać, bo jak zaznacza Holubowski, jego projekt powstał na potrzeby rozbudowy portfolio artysty. Jednak mimo wszystko zdecydowanie trzeba to zobaczyć, bo to prawdziwe arcydzieło.