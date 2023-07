Ratchet & Clank: Rift Apart z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi na PC

Do premiery gry Ratchet & Clank: Rift Apart na komputerach osobistych pozostało już tylko 13 dni. Z tej okazji w sieci pojawiły się wymagania sprzętowe wersji na wspomnianą platformę. Choć na pewno nie należą do najniższych, gra powinna chodzić bez problemu na większości sprzętów.

Ratchet & Clank: Rift Apart – wymagania sprzętowe PC

wymagania nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Sony. Źródłem jest użytkownik Wario64 na Twitterze. Niskie ustawienia graficzne (720p i 30 FPS) SYSTEM OPERACYJNY: Windows 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 3 3100 KARTA GRAFICZNA: GeForce GTX 960 lub Radeon RX 470 PAMIĘĆ: 8 GB RAM

WOLNA PRZESTRZEŃ NA DYSKU: 75 GB HDD (rekomendowany dysk SSD) Średnie ustawienia graficzne (1080p i 60 FPS) SYSTEM OPERACYJNY: Windows 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 3600 KARTA GRAFICZNA: GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700 PAMIĘĆ: 16 GB RAM

16 GB RAM WOLNA PRZESTRZEŃ NA DYSKU: 75 GB SSD

Wysokie ustawienia graficzne (1440p i 60 FPS/4K i 30 FPS)

16 GB RAM WOLNA PRZESTRZEŃ NA DYSKU: 75 GB SSD

Wysokie ustawienia graficzne (1440p i 60 FPS/4K i 30 FPS & Amazing Ray Tracing)