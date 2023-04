Randka, bez odbioru to niespodziewany hit Apple TV+

ciągu pierwszych dni od premiery 21 kwietnia, film przyciągnął przed ekrany 328 500 widzów na. To więcej Z danych opublikowanych przez Samba TV wynika, że tylko wniż w porównywalnym czasie zdołały zyskać takie widowiska Apple TV+ jak: Finch (debiut 5 listopada 2021 r.) z 228 500 oglądnięciami, Spirited (18 listopada 2022 r.) z 174 000 oglądnięć, Tetris (31 marca) z 88 000 oglądnięć i My Mind & Me (listopad 4, 2022) z 78100 odtworzeni.

Randka, bez odbioru niespodziewanym hitem Apple TV+

Widzów Randki, bez odbioru wciąż przybywa i popularność filmu jest całkowicie odmienna od chłodnych ocen branżowych jakie film zgromadził na serwisie Rotten Tomatoes – zaledwie 29% pozytywnych ocen (na podstawie ponad 90 recenzji). Zupełnie inaczej oceniali komedię widzowie dając jej łącznie średnią na poziomie 61%. I tak oto Apple TV+ wyrósł nieoczekiwany hit.