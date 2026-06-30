Ragnarok Online doczeka się kolejnej odsłony. Zapowiedziano MMORPG Ragnarok Universe

Ragnarok Online doczeka się nowej gry, choć w nieco innej formie niż mogłoby nam się wydawać.
Studio Gravity oficjalnie zapowiedziało Ragnarok Universe, kolejną grę osadzoną w uniwersum kultowego Ragnarok Online. Nowa produkcja będzie trójwymiarowym MMORPG z otwartym światem, którego największym wyróżnikiem ma być możliwość uruchomienia bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez konieczności pobierania i instalowania klienta gry.
Zapowiedziano Ragnarok Universe
Twórcy poinformowali, że Ragnarok Universe wykorzystuje technologię HTML5, dzięki czemu gra będzie działać na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej:
Dzięki technologii HTML5 Ragnarok Universe zapewnia płynne, trójwymiarowe doświadczenie MMORPG z otwartym światem, w które można zagrać natychmiast z poziomu przeglądarki internetowej na komputerach PC, tabletach i urządzeniach mobilnych, bez konieczności pobierania klienta gry. Dzięki temu produkcja będzie łatwo dostępna na wielu platformach.
Na ten moment deweloperzy nie ujawnili zbyt wielu szczegółów dotyczących rozgrywki. Wiadomo jedynie, że pierwsze testy techniczne gry zaplanowano na lipiec, a zainteresowani gracze mogą już dołączyć do oficjalnego serwera Discord, gdzie będą publikowane kolejne informacje oraz pojawi się możliwość zapisania się do testów. Wraz z zapowiedzią opublikowano także pierwszy zwiastun. Materiał sugeruje, że Ragnarok Universe zaoferuje zarówno rozgrywkę drużynową, jak i areny PvP. Sam trailer nie przedstawia jednak wielu konkretnych elementów gameplayu, skupiając się przede wszystkim na zaprezentowaniu klimatu nowej produkcji.
GramTV przedstawia:
Ragnarok Universe to kolejna odsłona rozwijającego się od lat uniwersum Ragnarok Online, które doczekało się już wielu różnych wersji, remake'ów oraz produkcji przeznaczonych na komputery i urządzenia mobilne. Nowa gra ma wyróżnić się przede wszystkim pełną dostępnością z poziomu przeglądarki internetowej oraz brakiem konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Na razie Gravity nie podało daty premiery Ragnarok Universe ani informacji o modelu biznesowym gry. Więcej szczegółów powinno zostać ujawnionych po rozpoczęciu lipcowych testów technicznych. Zobaczcie zwiastun gry:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!