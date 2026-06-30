Ragnarok Online doczeka się kolejnej odsłony. Zapowiedziano MMORPG Ragnarok Universe

Ragnarok Online doczeka się nowej gry, choć w nieco innej formie niż mogłoby nam się wydawać.

Studio Gravity oficjalnie zapowiedziało Ragnarok Universe, kolejną grę osadzoną w uniwersum kultowego Ragnarok Online. Nowa produkcja będzie trójwymiarowym MMORPG z otwartym światem, którego największym wyróżnikiem ma być możliwość uruchomienia bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez konieczności pobierania i instalowania klienta gry.

Zapowiedziano Ragnarok Universe

Twórcy poinformowali, że Ragnarok Universe wykorzystuje technologię HTML5, dzięki czemu gra będzie działać na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej: