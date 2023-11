Rage of Stars to nowy polski akcyjniak science fiction. Zobaczcie pierwszy zwiastun

Rage of Stars to pełnometrażowy debiut Łukasza Róga, do którego zdjęcia powstawały w te wakacje. Anglojęzyczny film jest rozwinięciem krótkometrażowej produkcji No stars anymore z 2021 roku, która zdobyła aż 11 najróżniejszych nagród na całym świecie. Już w przyszłym roku reżyser zaprezentuje kolejną wersję tej historii, tym razem w pełnym metrażu. Filmowiec pochwalił się pierwszym zwiastunem Rage of Stars, który będzie kinem akcji połączonym z elementami science fiction.

Rage of Stars – opis fabuły

Historia opowiada o kobiecie z międzynarodowej jednostki sił specjalnych, która ma przeczucie o zbliżającym się końcu ludzkości.