Punch Club 2: Fast Forward już dostępne. Gra zbiera świetne recenzje

Punch Club 2: Fast Forward zostało zapowiedziane w lutym, co było dość zaskakujące. Odnoszę również wrażenie, że jej premiera przebiegła nieco niezauważona, dlatego warto wspomnieć, że gra jest już dostępna. Punch Club 2: Fast Forward zadebiutowało na rynku 20 lipca i wszystko wskazuje na to, że znów mamy do czynienia z całkiem udaną produkcją. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym wideo.

Punch Club 2: Fast Forward bawi graczy

Punch Club 2: Fast Forward jest już dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Gra spotkała się z dość ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam doczekała się już ponad 350 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 83%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczytowym momencie w produkcję autorstwa Lazy Bear Games grało 5 509 osób.



Punch Club 2: Fast Forward zabiera graczy w cyberpunkową przyszłość do świata, którego nie znają. Nie zabraknie jednak nawiązań do poprzedniej części gry oraz innych dzieł popkultury. Twórcom z Lazy Bear Games nie można odmówić kreatywności, więc ponownie powinniśmy przygotować się na solidną dawkę abstrakcji.