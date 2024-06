PS5 wreszcie z natywną obsługą gier z PS3? Konsola ma otrzymać wiele świetnych tytułów

Już w dniu premiery Xbox Series X/S miał tę przewagę nad PlayStation 5, że gracze mogli odpalić na sprzęcie Microsoftu gry nie tylko z poprzedniej generacji konsol, ale również z Xboxa 360 i oryginalnego Xboxa w ramach natywnej wstecznej kompatybilności. Takiej funkcji na próżno było szukać w PS5, ale wkrótce może się to zmienić. Sony ma pracować nad rozwiązaniem, który sprawi, że produkcje z PlayStation 3 będą natywnie odtwarzane na PS5.

PlayStation 5 otrzyma natywną wsteczną kompatybilność z grami na PS3?

Co prawda, gracze od dawna mogą uruchamiać gry z PS3, a nawet PS2, PS1 i PSP na najnowszym urządzeniu japońskiego producenta, ale opatrzone jest to pewnymi ograniczeniami. Klasyczne gry dostępne są wyłącznie w cyfrowej wersji, więc wymagane jest opłacenieabonamentu PlayStation Plus Premium lub ich ponowny zakup, nawet jeżeli ktoś posiada płytę z grą. Ponadto konsola musi być stale połączona z siecią, aby dostępna była obsługa przesyłania strumieniowego w chmurze, która umożliwia zagranie w starsze tytuły.