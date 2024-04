PS Plus na maj bez zapowiedzi nowych gier jeszcze w tym miesiącu. Jaka przyczyna?

Sony nie ogłosi więc nowych gier jeszcze w kwietniu, a dokładniej w środę 24 kwietnia, gdyż od momentu podania oficjalnej listy gier w PS Plus minęłyby dwa tygodnie, a firma nigdy nie zapowiadała nowych gier w usłudze z tak dużym wyprzedzeniem.

Nie powinno to w żaden negatywny sposób wpłynąć na zapowiedź gier w PlayStation Plus Extra i Premium. Ogłoszenia listy gier dostępnych w droższych wariantach abonamentu możemy spodziewać się prawdopodobnie 15 maja. Przypomnijmy, że pierwszą zapowiedzianą grą w ramach PS Plus Extra i Premium jest Animal Well, które debiutuje na rynku już 9 maja i tego samego dnia trafi do biblioteki usługi.