PS Plus Extra i Premium z mocną ofertą w czerwcu. Sony nie ujawniło wszystkich tytułów (Aktualizacja)

Oryginalna wiadomość: Tradycyjnie, jak w połowie każdego miesiąca, również w czerwcu Sony przedstawił pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na bieżący miesiąc. Tym razem na subskrybentów czeka 12 gier, które dostępne będą w usłudze od najbliższego wtorku, czyli 20 czerwca. Sony zadbało o swoją ofertę i w ramach abonamentu gracze będą mogli zagrać w Far Cry 6, czyli najnowszą grę z serii od Ubisoftu wydaną w 2021 roku.

Ponadto w czerwcu subskrybenci PlayStation Plus Extra będą mogli sprawdzić Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Deus Ex: Mankind Divided, czy Rogue Legacy 2. Warto jednak dodać, że Sony świętuje PlayStation Plus Celebration i z tej okazji zdecydowali się nie odsłaniać wszystkich kart od razu. Kolejne produkcje, które trafią do katalogu usługi poznamy już wkrótce.