PS Plus Extra i Premium na sierpień. Oferta z 17 grami, w tym jedną „powtórką”

Japońska firma przedstawiła pełną ofertę gier w ramach PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień. Subskrybenci usługi tym razem mogą liczyć na 17 tytułów, w tym wiele znanych hitów. Już w najbliższy wtorek, 15 sierpnia, w abonamencie pojawią się m.in.: Sea of Stars, Moving Out 2, Destiny 2: The Witch Queen, Lost Judgment, czy Destroy All Humans 2 Reprobed. Zaskoczeniem jest pojawienie się na liście gry Dreams, która została na początku miesiąca udostępniona w ramach najtańszej subskrypcji PlayStation Plus Essential. Pełną listę nowych gier w usłudze znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra i Premium – sierpień 2023

Sea of Stars (PS4/PS5)

Moving Out 2 (PS4/PS5)

Destiny 2: The Witch Queen (PS4/PS5)

Lost Judgment (PS4/PS5)

Destroy All Humans 2 Reprobed (PS4/PS5)

Two Point Hospital: Jumbo Edition (PS4/PS5)

Source of Madness (PS4/PS5)

Cursed to Golf (PS4/PS5)

Dreams (PS4)

PJ Masks: Heroes of the Night (PS4/PS5)

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (PS4/PS5)

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS4/PS5) – od 28 sierpnia

Spellforce III Reforced (PS4)

Midnight Fight Express (PS4)

PlayStation Plus Premium – sierpień 2023